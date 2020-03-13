Seydişehir KOMEK kursiyerlerinden kan bağışı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, KOMEK kursiyerleri kan bağışında bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, KOMEK kursiyerleri kan bağışında bulundu.

KOMEK Seydişehir Kurs Merkezi'ndeki programa katılan kursiyerler, Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi tarafından KOMEK kursiyerlerine ve vatandaşlara yönelik düzenlenen kan bağışı etkinliğini ziyaret ederek, bağışçıları kutladı.

Kaynak: AA