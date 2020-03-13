Seydişehir KOMEK kursiyerlerinden kan bağışı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, KOMEK kursiyerleri kan bağışında bulundu.
13.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:12
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, KOMEK kursiyerleri kan bağışında bulundu.
KOMEK Seydişehir Kurs Merkezi'ndeki programa katılan kursiyerler, Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi tarafından KOMEK kursiyerlerine ve vatandaşlara yönelik düzenlenen kan bağışı etkinliğini ziyaret ederek, bağışçıları kutladı.
Kaynak: AA