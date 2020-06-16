Seydişehir KOMEK kapılarını yeniden kursiyerlere açtı Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydişehir Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta ara verdiği eğitimlerine yeniden başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydişehir Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta ara verdiği eğitimlerine yeniden başladı.

Salgın sürecinde eğitime ara verilen ve dün itibarıyla yeniden açılan Seydişehir KOMEK'te, kursları yarım kalan grupların telafi eğitimleri yapılıyor.

Seydişehir KOMEK Sorumlu Müdürü Şerife Ertürk, salgın sürecinde ürettikleri maskelerin Seydişehir Belediyesine teslim edildiğini hatırlattı.

Telafi eğitimlerinin başladığını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlere ilişkin telafi derslerimiz başladı. Eğitim süresince bina girişimizde el dezenfektanı ile hijyen sağlanıyor. Her bir kursiyerin ateş ölçümü yapılıyor. Kursiyerlerimizin maske ve galoş kullanımı kontrol ediliyor. Sınıflarımızdaki öğrenci sayımızı, fiziki mesafe kuralına göre ayarladık. Kursiyerlerimizin kullanımı için dezenfektan tedarik edildi. Sosyal mesafeye uygun olarak tüm atölyelerimiz yeniden düzenlendi. Temas gerektiren branşlarda eldiven kullanılarak hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Akademik takvimimiz ilerleyen günlerde güncellenecektir."

Kaynak: AA