Seydişehir Kaymakamlığından yardım kampanyasına destek çağrısı Konya Seydişehir ilçesinde başlatılan "Seydişehir Tek Yürek" kampanyasına Kaymakamlıktan destek çağrısı yapıldı.

Konya Seydişehir ilçesinde başlatılan "Seydişehir Tek Yürek" kampanyasına Kaymakamlıktan destek çağrısı yapıldı.

Kaymakamlık yapılan yazılı açıklamada salgın tehdidinden dolayı Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarıdan salgınla mücadele kapsamında bazı tedbirler alındığı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu süreçte bir çok işyeri geçici olarak kapanmış ve çalışanların çoğu ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu bağlamda işten çıkarılan ve mağdur durumda olan hemşerilerimiz için kaymakamlığımız, belediye başkanlığımız ve ilçemizdeki sivil toplum örgütlerimizin birlikteliğinde yardım kampanyası düzenlenmiştir.Hayırseverler tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, eski garaj mevkiinde Seydişehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yardım kabul deposunda teslim alınmaktadır. Bu merkezde toplanan yardımlar, yardıma muhtaç Seydişehirli hemşehrilerimizin ikametine teslim edilmektedir. Bu süreçte tüm Seydişehirli hemşehrilerimizi bu hayırlı faaliyete destek olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA