Seydişehir Kaymakamlığı düğünlerin denetlenmesi için ekip kurdu
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Seydişehir Kaymakamlığı düğünlerin denetlenmesi için ekip kurdu

Seydişehir Kaymakamlığı nişan ve düğün salonlarını denetlemek için ekip kurdu.

Seydişehir Kaymakamlığı düğünlerin denetlenmesi için ekip kurdu
09.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:10

Seydişehir Kaymakamlığı nişan ve düğün salonlarını denetlemek için ekip kurdu.

Ekip, Seydişehir Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluştu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yahya İsa Koca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla kaymakamlıkça oluşturulan ekibin denetimlere başladığını söyledi.

Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerde bulunan düğün salonlarında denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Koca, "Ekiplerimiz sürekli olarak denetleme yapacak. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara idari ve adli yaptırma uygulanacak. Kontrollü sosyal hayat yaşamında düğün salonlarında hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Düğün salonlarına alınacak misafirlerin de ateş ölçümünün yapılması, takı merasimi yapılmaması gelin ve damat hariç, oyun, dans halay çekilmemesi uygulamalar kapsamında. Bu konuda ekiplerimiz düğün sahiplerine gereken bilgileri verecek." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Koca'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Seydişehir Belediye Zabıta Müdürü Yunus Uyar da eşlik etti.

Kaynak: AA

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