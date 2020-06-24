Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, yapımı devam eden SGK binasında incelemelerde bulundu Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yapımı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu binasında incelemelerde bulundu.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yapımı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu binasında incelemelerde bulundu.

İnşaat aşaması tamamlanan ve iç mekan düzenleme çalışmaları devam eden binada yetkililerde bilgi alan Kaymakam Erdoğan, iki kattan oluşan binanın bin metrekarelik alanda inşa edildiğini kaydetti.

Çalışmaların sona ermesi ile birlikte Seydişehir Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin daha geniş ve ferah bir ortamda hizmet sunacağını kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan, "Seydişehir her geçen gün kabuğunu kırıyor. Her zaman yeniliklere açık bir ilçe. Yeni yapılan ve Seydişehirlilerin hizmetine sunulacak olan SGK binamızda konferans ve toplantı salonları bulunuyor. Yeni kurum binamız çalışanlarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan'a, Seydişehir Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Zafer Demiray eşlik etti.

Kaynak: AA