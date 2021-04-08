Seydişehir Kaymakamı Erdoğan ve Belediye Başkanı Tutal'dan pazar yeri denetimi

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Pandemi Mücadale Koordinatörü Ferhat Tükel pazar yerinde denetimlerde bulundu.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Pandemi Mücadale Koordinatörü Ferhat Tükel pazar yerinde denetimlerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan ve Başkan Mehmet Tutal, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar alanında incelemelerde bulunurken, esnafın ve vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kaymakam Erdoğan ve Başkan Tutal, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların ve esnafın Ramazan ayını kutladı.

Başkan Tutal, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların kurallara riayet ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, "Bizim hemşehrilerimizden ricamız maske ve mesafe kurallarına uymaları. Kalabalık ortamlarda daha dikkatli olmaları. Kurallara uyar ve dikkatli olursak inanıyorum ki bu salgının üstesinden gelebiliriz. Ben salgın sürecinde gerekli hassasiyeti göstererek kurallara uyan hemşehrilerimize ve görev yapan sağlık personelimize, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerimize, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerimize ve belediye personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Erdoğan da pazar yerinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların genel itibarıyla kurallara uyduğunu bildirdi.

Özellikle esnaf ve vatandaşları maske konusunda görevli birimler ile sürekli uyardıklarını dile getiren Erdoğan, "Tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlarımız haklarında yasal işlem yapılıyor. İlçemizdeki vatandaşlarımız kısıtlamalara büyük oranda uyuyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun