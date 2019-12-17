Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı

17.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, "Kariyer Günleri" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.



Seydişehir Kampüs Okulları tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde konuşan Erdoğan, öğrencilerin kendilerine hedef belirleyerek, çalışmalarını ona göre yapmaları gerektiğini ifade ederek, bu yolda bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Güzel bir gelecek için önünüze doğru hedefler koymamız ve bunu başarmak için çok çalışmamız gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülke. Türkiye, hedeflerine sizlerle ulaşacak. Sosyal, kültürel yönlerden de kendinizi geliştirin. Kendinize bir uğraşı alanı edinin." şeklinde konuştu.



Programa çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA