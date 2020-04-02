Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan sağlık çalışanlara moral ziyareti Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Erdoğan, Başhekim Seyit Ali Deniz'den hastanedeki tedbirler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hastane personeliyle yakından ilgilenen Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile son dönemde salgınla mücadele kapsamında en ön safta olağanüstü çaba ve gayret gösteren sağlık personelimize çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA