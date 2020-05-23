Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:01

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, sevgi ve saygının geliştiği çok özel günler olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayram ziyaretlerinin yapılamayacağı farklı bir Ramazan Bayramı'nın evde kalarak kutlanacağına dikkati çeken Erdoğan, "Ancak buna rağmen bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu hanelerimizden eksik etmeyelim. Bu vesileyle başta ülkemiz için canını feda etmiş şehitlerimizin ailelerinin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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