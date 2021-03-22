Seydişehir Kaymakamı Erdoğan bazı vatandaşlarla bir araya geldi

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Susuz Mahallesi muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yahya İsa Koca ile sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

Merkez ve kırsal mahalle ziyaretlerine devam ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, vatandaşların refah ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını söyleyerek, "Köylerimizi daha iyi tanıma, sıkıntıları yerinde görme ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları daha iyi planlayabilme amacıyla köy gezileri başlattık. Vatandaşımız ile iç içe olmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı ile ekibimizle çalışıyoruz. İlerleyen zaman diliminde pandemi kuralları çerçevesinde kırsal mahallelerimize ziyaretlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun