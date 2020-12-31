Seydişehir'in doktor açığı gideriliyor

Seydişehir Devlet Hastanesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile pratisyen hekimler atandı.

Sağlık Bakanlığı 96. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasına göre, Seydişehir Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hüseyin Gökhan Karadavut ile pratisyen hekimler Tuba Uğuz ve Huriye Aydın görevlendirildi.

Doktor atamaları ile ilgili bilgi veren AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, "Son aylarda yapılan 8 doktor ataması ile hem hastanemizin sağlık yükü hafifletmiş hem de ilçe ve bölgemiz vatandaşlarına daha fazla hizmet alanı açılmıştır. İlçemize yeni atanan doktorlarımıza ve ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu atamalarda emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere Konya milletvekillerimize, AK Parti Genel Merkez SKM Başkanı, hemşehrimiz Harun Tüfekçi'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun