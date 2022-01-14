Seydişehir'in asırlık çınarı hayatını kaybetti
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşayan Ahmet Yılmaz, 109 yaşında hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşayan Ahmet Yılmaz, 109 yaşında hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın Konya'da 3 haftadır akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü ve sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
4 çocuk sahibi olan Yılmaz, Seydişehir Yenice Mahallesinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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