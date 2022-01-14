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Seydişehir'in asırlık çınarı hayatını kaybetti

Seydişehir'in asırlık çınarı hayatını kaybetti
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşayan Ahmet Yılmaz, 109 yaşında hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşayan Ahmet Yılmaz, 109 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın Konya'da 3 haftadır akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü ve sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

4 çocuk sahibi olan Yılmaz, Seydişehir Yenice Mahallesinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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