Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır
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Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır

Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından 2'incisi düzenlenecek Bisiklet Festivali, 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Seydişehir'de yapılacak.

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından 2'incisi düzenlenecek Bisiklet Festivali, 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Seydişehir'de yapılacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek ve geleneksel hale gelen Bisiklet Festivali'ne Türkiye'nin değişik illerinden kayıt yaptıran 200 bisikletçinin katılacağı belirtildi.

Festivalin 3 Temmuz Cuma günü Kuğulu festival alanından hareketle başlayacak olan birinci parkurunun 64 kilometre, ikinci parkurunun 45 kilometre, üçüncü parkurun 45 kilometre olacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, festivale katılacak sporcuların ateş ölçümleri ve sağlık taramalarının yapılarak Kuğulu Tabiat Parkına alınacağını belirtti.

Kamp alanında festival için 14 bin metrekare alan ayrıldığını ifade ede Tutal, "Çadırlarımızda sosyal mesafe kuralına uyularak çadır arası mesafelerimiz 5 metre olacak. Belediyemiz tarafından bisiklet severlerimizin sağlığı için tüm tedbirler alınacak." ifadelerini kullandı.

Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır
Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır
Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır
Seydişehir ikincisi düzenlenecek bisiklet festivaline hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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