Seydişehir İHH Temsilciliği ürettiği maskeleri esnafa dağıttı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İHH Temsilciliği Kadın Kolları, kendi ürettikleri maskeleri esnafa dağıtıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İHH Temsilciliği Kadın Kolları, kendi ürettikleri maskeleri esnafa dağıtıyor.

Konya İnsan ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Seydişehir Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ramazan ayı çalışmaları kapsamında, Seydişehir İHH Kadın Kolları Başkanı Fatmana Bilban'ın nezaretinde üretilen maskelerin dağıtımına başladı.

Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana Seydişehir'de ihtiyaç sahibi 160 aileye gıda yardımında bulunan İHH Temsilciliği, salgından olumsuz etkilenen ilçe esnafını da unutmadı. Bu çerçevede, içinde iki maske ve iftarlıkların bulunduğu 280 esnaf poşeti dağıtıldı.

Kaynak: AA