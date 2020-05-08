Seydişehir İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım
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Seydişehir İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Seydişehir İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım
08.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:08

Konya İnsan ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Seydişehir Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve ramazan çalışmaları kapsamında, "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Konya İnsan ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Seydişehir Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve ramazan çalışmaları kapsamında, "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Seydişehir İHH Temsilciliği yapılan yazılı açıklamada, "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçe genelinde 135 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtımının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde de ihtiyaç sahibi yetimlere bayramlık kıyafet yardımı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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