Seydişehir İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Konya İnsan ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Seydişehir Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve ramazan çalışmaları kapsamında, "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.