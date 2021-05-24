Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı
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Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) öğrencileri, "Erasmus +KA 104 "Daha Az Atık. Daha Sürdürülebilir Yarınlar" projesi kapsamında ilçede başladıkları çevre temizliğine devam ediyor.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) öğrencileri, "Erasmus +KA 104 "Daha Az Atık. Daha Sürdürülebilir Yarınlar" projesi kapsamında ilçede başladıkları çevre temizliğine devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Özel Eğitim Öğrenci kursiyerleri ve öğretmenleri tarafından piknik ve gölet alanları çevrelerinde çevre temizliği yapıldı.

Öğrencilerinin farkındalık oluşturmak amacı ile çevre temizliğini gerçekleştirdikleri kaydeden Seydişehir HEM Müdürü Ahmet Refik Dereli, projenin amacının birçok alanda sanatsal kanalları kullanarak çevre kirliliği, aşırı tüketim ve bunların çevreye zararlarına dikkat çekmek için olduğunu kaydetti.

Gönüllü kursiyer öğrencilerle mevcut çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Dereli, şunları kaydetti:

"İlçemizin muhtelif piknik alanları ve göl çevrelerine giderek bu alanlara piknikçiler tarafından bırakılan çöpler ve atıkları toplandı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturarak yapılan temizlikte öğrencilerimiz 70 kilogram çöpü poşetledi. Özel eğitim alan öğrencilerimizin bu şekilde duyarlılık projesinde yer alması bizleri çok duygulandırdı. Bu çöpler bizim çöpümüz değil ancak yaşadığımız dünya bizim diyerek öğrencilerimizin çevreye olan duyarlılığını artırmada bizlerde kendilerine katkıda bulunduk. Ben kurs öğretmenimize ve özel eğitim kursiyer öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı
Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı
Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı
Seydişehir Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ilçede çevre temizliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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