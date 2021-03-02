Seydişehir Genç Kızılay gönülleri sokak hayvanlarını unutmuyor

Türk Kızılayı Seydişehir Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, yiyecek bulmada zorluk yaşayan sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdi.

Gönüllüler, Pınarbaşı, Kuğulu Tabiat Parkı ve çöp depolama alanı başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Genç Kızılay Gönüllüleri Başkanı İsmail Çayırcı, sokak hayvanlarını aç bırakmamak için Kızılay gençliği olarak seferber olduklarını söyledi.

Her hafta düzenli çalışma yaptıklarını belirten Çayırcı, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk haftadan itibaren her hafta sonu ve hafta içi belirli günlerde düzenli olarak şehirdeki kedi ve köpek dostlarımızı aç bırakmamak adına belirlediğimiz noktalara yem ve mama bırakıyoruz. Hafta içi pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun