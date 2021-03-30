Seydişehir esnafından Kaymakam Aydın Erdoğan'a ziyaret

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aypar, salgınla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş ile esnafın faaliyetlerinde sorumluluğun arttığını kaydetti.

Pandeminin başladığı günden bu güne kadar esnaf ve sanatkarların sesi, gözü, kulağı olmaya çalıştıklarını ifade eden Aypar, şunları kaydetti:

"Ekonomik açıdan zaten sıkıntıda olan esnafımıza ilçe bazında çalışma kolaylığı sağlayabilmenin çarelerini aramaya, ekonomik yönüyle esnafımızın desteklenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık herkesi mağdur eden bu hastalığın ilçemiz ve ülkemizde kalıcı olarak son bulmasını arzu ediyoruz."

Kaymakam Aydın Erdoğan, sürecin en az zararla atlatılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması için esnafın yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun