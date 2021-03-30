Seydişehir esnafından Kaymakam Aydın Erdoğan'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir esnafından Kaymakam Aydın Erdoğan'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir esnafından Kaymakam Aydın Erdoğan'a ziyaret

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aypar, salgınla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş ile esnafın faaliyetlerinde sorumluluğun arttığını kaydetti.

Pandeminin başladığı günden bu güne kadar esnaf ve sanatkarların sesi, gözü, kulağı olmaya çalıştıklarını ifade eden Aypar, şunları kaydetti:

"Ekonomik açıdan zaten sıkıntıda olan esnafımıza ilçe bazında çalışma kolaylığı sağlayabilmenin çarelerini aramaya, ekonomik yönüyle esnafımızın desteklenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık herkesi mağdur eden bu hastalığın ilçemiz ve ülkemizde kalıcı olarak son bulmasını arzu ediyoruz."

Kaymakam Aydın Erdoğan, sürecin en az zararla atlatılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması için esnafın yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ömer Çelik Hayati Yazıcı Binali Yıldırım
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Cem Adrian Merve Dizdar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seydişehir esnafından Kaymakam Aydın Erdoğan'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:14:36. #1.16#
title