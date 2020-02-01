Seydişehir'e sinema açılıyor
Seydişehir'de yıllar sonra yeniden sinema açılacağı bildirildi.
Seydişehir'de yıllar sonra yeniden sinema açılacağı bildirildi.
Seydişehir Belediyesi'nin desteği ile Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ne ait salonda yapılacak düzenlemeler sonrası yakın zamanda sinema gösterimlerine başlanacak.
Yatırımcı Adem Dinçsoy ve sinema yönetmeni eşi Ayşe Hilal Ulusev Dinçsoy, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ni sinema salonuna çevirmek üzere düzenlemelere başladı.
Salonda inceleme yapan sektör uzmanlarının salonun sinemaya dönüştürülmesine uygun olduğu yönünde görüş verdikleri öğrenildi.