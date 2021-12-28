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Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak

Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için modern hayvan barınağı inşa edilecek.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için modern hayvan barınağı inşa edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında yer teslim protokolü imzalandı.

Demirciler Sanayi Sitesi'nin arkasındaki üç hektarlık alana yapılacak olan modern hayvan barınağı için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.

İmza töreninde konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Modern hayvan barınağı projesini hayata geçirmek için büyük adımlar attıklarını ifade eden Tutal, "İlçemizin sokak hayvanları konusundaki sorunlarını çözmek amacıyla yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Projemizin yakın zamanda ihalesi yapılacak ve hızlı bir şekilde Seydişehir'e kazandırılacak." diye konuştu.

İlçenin büyük bir sorununun çözüleceğini vurgulayan Tutal, barınak içerisinde muayenehane, ameliyathane, yıkama ve veteriner odalarının yanı sıra 4 adet 25 hayvan kapasiteli karantina barınakları yer alacağını belirtti.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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