Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak
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Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak

Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın Tarım ve Orman Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmeler sonucunda Seydişehir'e 500 hayvan kapasiteli barınak yapılması kararı alındığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın Tarım ve Orman Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmeler sonucunda Seydişehir'e 500 hayvan kapasiteli barınak yapılması kararı alındığını söyledi.

Başkan Tutal, Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Duman, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Yusuf Yalçın, Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, Konya Fidanlık İşletme Müdürü Osman Oduncu ve Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal, Alacadağ Orman İşletme Şefi Fatih Çelik ile barınak yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulundu.

Ormanlık alanda izin talebi gerçekleştirilecek olan projenin en kısa sürede yapımına başlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 3 hektarlık alanın yer tahsisi gerçekleştirilecek. Barınağın yapılması için gerekli yazışmaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yapılacak barınağa ilişkin bilgi veren Tutal, "Barınak içerisinde sağlık odası, veteriner odası, sokak hayvanlarımızın barınacağı mekanlar, doğal yaşam alanı ve benzeri alanlar bulunacak. Hayvan severlerimizle köpeklerin başıboş gezmesinden rahatsız olan kesimlerin sürekli gönlünü alacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirebilmek için projemizi en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sokak hayvanlarının da yaşam hakkı var. Onlara en iyi şartlarda bakım ve barınma imkanı sunmak görevimiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Başkan Tutal ve beraberindeki heyet daha sonra Kuğulu Tabiat Parkı'na giderek 3 gölette devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak
Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak
Seydişehir'e modern hayvan barınağı yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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