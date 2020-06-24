Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı
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Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilçeye kazandırılan gezici sağlık tarama aracı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile mevsimlik tarım işçilerine hizmet verecek.

Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı
24.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:37

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilçeye kazandırılan gezici sağlık tarama aracı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile mevsimlik tarım işçilerine hizmet verecek.

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Kaymakamlığı tarafından Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programı'na başvurusu yapılan projenin kabul edilmesinin ardından Ankara'da imza töreni gerçekleştirildi.

İmzalan protokol sonrası gerekli prosedürleri tamamlanan gezici sağlık tarama aracı, Seydişehir Belediyesine teslim edildi.

Aracın tanıtımı amacıyla Seydişehir Milli İrade Meydanında teslim töreni düzenlendi.

Aracın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Gerek devletimiz, gerek hükümetimiz Türkiye'de sağlık alanında tarihi bir dönüm noktasını bizlere yaşattılar. Bu çalışmayı biraz daha kırsaldaki kardeşlerimizin işlerinin kolaylaşması ve şehir merkezine kadar gelmeden sağlık problemlerinin çözülmesi için böyle bir proje çalışması yaptık. Bizlere bu imkanı sunan Japonya Büyükelçiliğimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Gezici sağlık taraması aracı ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmetini götürmüş olacağız. Kırsalda yaşayan kadın, çocuk ve yaşlılarımızın ilk tedavisi ile ilgili önemli bir hizmet. Bu hizmetin içinde hastaneye gelmeden yapılabilecek tetkik ve tedavilerle ilgili taramalar var." dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan da devletin hem tesis noktasında, hem de sağlık personeli noktasında çok ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, "Bu bağlamda ilçemizde sağlık anlamında özellikle kırsal kesimde sağlık noktasında hizmetini daha seri alabilmesi için böyle bir projeyi Belediyemizle gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkan Tutal, aracın kazandırılmasında emeği geçen Kaymakam Aydın Erdoğan ve Proje Koordinatörü Serap Caymaz'a teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.

Konuşmaların ardından 500 bin lira değerinde olan araç, davetlilere tanıtıldı. Araç içinde, akciğer grafiği, röntgen, ultrasonografi, EKG, solunum testi, kan alma ve muayene gibi hizmetlerin verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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