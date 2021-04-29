Seydişehir'den motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evden motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerinden biri yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evden motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerinden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir hırsızlık ihbarını değerlendiren Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek evden motosiklet çalan şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Afyonkarahisar'a kaçtığı tespit edilen şüphelilerden M.D'nin, tekrar ilçeye geldiği tespit edildi.

Zanlı M.D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun