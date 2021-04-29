Seydişehir'den motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Seydişehir'den motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

Seydişehir'den motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evden motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerinden biri yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evden motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerinden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir hırsızlık ihbarını değerlendiren Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek evden motosiklet çalan şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Afyonkarahisar'a kaçtığı tespit edilen şüphelilerden M.D'nin, tekrar ilçeye geldiği tespit edildi.

Zanlı M.D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Adnan Menderes Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seydişehir'den motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:40:03. #1.15#

title