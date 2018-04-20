Seydişehir'den Kısa Kısa

Kızılay Konya Şubesi Seydişehir'de kan bağışı kampanyası başlattı.

Seydişehir Kızılay Şube Başkanı Tevfik Balcı, burada yaptığı açıklamada, Hürriyet Caddesi üzerinde kan bağışı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kampanyanın 3 gün süreceğini ifade eden Balcı,"Katılımlarından dolayı halkımıza teşekkür ederiz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Türk Kızılay'ı hem kan ihtiyacı ve hem de diğer sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önde gelen bir kurumdur. Vatandaşlarımızın bizleri her zaman desteklemelerini istiyoruz." dedi.

Kadınların yufka mesaisi

Seydişehir ilçesinde kadınlar yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yufka ekmek yapmaya başladı.

Yufka yapan Gökhüyük Mahallesi sakinlerinden Fatmana Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ustalık isteyen yufka pişirme işinin zahmetli olduğunu söyledi.

Ballı, her zaman ekmek olarak yufkayı tercih ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Köylerde komşular toplanarak imece usulü kış başlarken ve yaz başlangıcında çokça yaparız. Şimdi bahar geldi. Nisan ayı ile birlikte yaz ekmeğimizi yardımlaşarak yapıyoruz. Yufka sağlıklı ve daha lezzetlidir. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Tamamen doğaldır."