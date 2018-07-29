Seydişehir'den Askere Gidecek Gençler Uğurlandı

Seydişehir'de, 1998/3 tertip olarak askerlik yapacaklar törenle uğurladı.

Seydişehir'den 1998/3 tertip olarak vatani görevini yapacaklar için Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla ilçe turu ve ardından otogarda uğurlama töreni düzenlendi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, törende yaptığı konuşmada, askere giden gençlere başarılar dileyerek, "Duamız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyup bayrağımızın bu topraklarda ilelebet dalgalanmasıdır. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Huzur içinde gidip gelmeyi nasip eylesin." dedi.

Halay çeken gençler ardından birliklerine katılmak üzere otobüslere binerek dualarla yola çıktı.