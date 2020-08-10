Seydişehir'deki termal tesislerde pandemi nedeniyle hizmete ara verildi
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Seydişehir'deki termal tesislerde pandemi nedeniyle hizmete ara verildi

Seydişehir Belediyesine ait Seydi Şifa Termal Tesislerinde, ilçe genelinde yaygınlaşan koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeni hizmete ara verildi.

Seydişehir'deki termal tesislerde pandemi nedeniyle hizmete ara verildi
10.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:02

Seydişehir Belediyesine ait Seydi Şifa Termal Tesislerinde, ilçe genelinde yaygınlaşan koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeni hizmete ara verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, Konya ve Seydişehir'de yaşanan vaka artışı nedeniyle Seydi Şifa Termal Tesislerinin vatandaşların sağlığı için faaliyetlerine geçici bir süre ara verileceğini belirtti.

Tedbir amaçlı olarak tesisleri kapatma kararı aldıklarını ifade eden Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce hemşehrilerimizin ve kaplıcamıza dışarıdan gelen misafirlerimizin sağlığı bizler için daha önemli. Yeni normalleşme süreciyle birlikte 11 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmete açtığımız tesislerimizi Konya genelinde ve ilçemizde artan salgın nedeni ile hizmetine yeniden ara verme kararı aldık. İl ve ilçemizdeki vaka sayısının değişim sürecine göre tesisimiz ilerleyen tarihlerde kaldığı yerden sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden hizmete açılacak. Çok şükür şimdiye kadar tesislerimizde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. Bu zorlu süreçte personelimiz gerek mesafe gerek maske gerekse hijyen kurallarına uyarak yoğun bir mesai harcıyor. İnşallah bu zorlu günleri kurallara uyarak birlikte atlatacağız."

Kaynak: AA

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