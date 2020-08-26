Seydişehir'deki barajlara 35 bin yavru sazan bırakıldı
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Seydişehir'deki barajlara 35 bin yavru sazan bırakıldı

Seydişehir'deki göl ve göletlere, balık popülasyonunun artırılması amacıyla 35 bin yavru balık salımı yapıldı.

Seydişehir'deki barajlara 35 bin yavru sazan bırakıldı
26.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:03

Seydişehir'deki göl ve göletlere, balık popülasyonunun artırılması amacıyla 35 bin yavru balık salımı yapıldı.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, balık stoklarının artırılması amacıyla Seydişehir'deki göl ve göletlere yavru balık salımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında ilçede bulunan göl ve göletlere 35 bin sazan yavrusu salındığını dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:

"Göl ve göletlerimizin balıklandırılması, balık neslinin sürekliliği açısından önemli bir çalışmadır. Bunun yanında bu kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi bu alanların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması gerekli. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yapılan çalışmaların takipçisiyiz. Çalışmanın ilçemizde balıkçılıkla geçimini sağlayan avcılarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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