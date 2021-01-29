Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi
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Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi

29.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:24
Seydişehir'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin alışveriş merkezleri, market ve bakkallarda reyon fiyatları, etiket fiyatları, son kullanma tarihi, işletmenin uygun kapasitesine müşteri kabulü ile maske denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tutal, "Denetimi gerçekleştirilen ürünlerin özellikle cins, marka, gramaj, fiyat başta olmak üzere son kullanma tarihi, tazelik, hijyen koşulları ve benzeri konularda denetim yapılmıştır. Şu ana dek yapılan denetimlerde zabıta ekiplerimiz, söz konusu ürünlere dair anormal fiyat artışı yapan iş yerine rastlamazken, çeşitli ihlallere dair ihtarlarını da yaptı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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