Seydişehir'de zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
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Seydişehir'de zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Seydişehir'de zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek uyardı.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda faaliyet gösteren esnaf denetlendi. Yapılan kontrollerde kaldırım işgali yapan iş yeri sahipleri uyarıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kaldırım işgallerinin görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşların kaldırımda yürümesine engel olduğunu belirtti.

Tutal, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini ve bu konuda denetimlerin süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin Belediye mevzuatına aykırı olduğunu anlatıyoruz. Mevzuata aykırı hareket edenler için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38.maddesine istinaden idari işlem yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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