Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim
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Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Atatürk Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında ilçe dışından geldiği tespit edilen kişilerin olduğu ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla Konya'dan geldiği tespit edilen 2 kişi hakkında işlem başlattı.

Dilencilik yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanarak, üzerindeki paralara el konuldu.

Dilenciler, tekrar araçlarına bindirilerek ilçe dışına gönderildi???????.

Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim
Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim
Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim
Seydişehir'de zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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