Seydişehir'de zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, okul kantinlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini kantin yöneticileri ile çalışanlarının Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemler konusunda bilgilendirileceğini kaydetti.

Vatandaşlar ve öğrencilerin sağlığının ön planda geldiğini ifade eden Tutal, şöyle konuştu:

"Öğrenciler eğitimlerine devam ederken ekiplerde öğrencilerin ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyor. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemeleri geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Zabıta personeli iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetimlerini sürdürüyor."???????