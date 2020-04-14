Seydişehir'de yüksekten düşen bir yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
14.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:28
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Karakavak Mahallesi'nde bulunan evlerinin balkonundan bilinmeyen bir sebeple düşen Kemal Koçer (1) yaralandı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Koçer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA