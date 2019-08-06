Seydişehir'de yaralı leylek zabıtaya teslim edildi

06.08.2019 11:08

Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören Gülsüm Atalay, leyleği zabıta ekiplerine verdi.

Kanadı kırık leylek, veteriner hekime götürülerek tedavi ettirildi.

Tedavisi yapılan yaralı leylek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA