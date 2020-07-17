Seydişehir'de yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leyleğe Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leyleğe Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

İlçeye bağlı Ortakaraören Mahallesi'nde kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören vatandaş, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahalleye giderek yaralı leyleği vatandaştan aldı ve Seydişehir Belediyesi Veteriner Hekimi Bünyamin Yavuz'a götürerek tedavi ettirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ekiplerimiz, yaralı leyleği alarak gerekli tedavileri yaptırdı. Ben, ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Tedavisi yapılan yaralı leylek daha sonra zabıta ekipleri tarafından Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA