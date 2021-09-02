Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi
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Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi

Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı olarak bulunan kedi veterinerde yapılan tedavinin ardından barınağa teslim edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı olarak bulunan kedi veterinerde yapılan tedavinin ardından barınağa teslim edildi.

İlçede yaşayan Alaaddin Danışman, Seyyidharun Cami civarında otomobilin çarptığı kediyi evine götürdü. İlk müdahalesini kendisi yapan Danışman, durumu, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren ekipler yaralı kediyi veteriner Bünyamin Yavuz'a götürerek tedavi ettirdi.

Tedavisi yapılan kedi barınağa teslim edildi.???????

Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi
Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi
Seydişehir'de yaralı bulunan kedi tedavisi yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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