Seydişehir'de vatandaşlar sabah namazında şehitler için buluştu
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Seydişehir'de vatandaşlar sabah namazında şehitler için buluştu

19.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:38
Seydişehir'de vatandaşlar sabah namazında şehitler için buluştu

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sabah namazının ardından vatandaşlara bazı ikramlarda bulundu.

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sabah namazının ardından vatandaşlara bazı ikramlarda bulundu.

Seyyidharun Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın, şehitlere olan minnet duygusunu dile getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Aydın, Çanakkale Zaferi'nin zor şartlarda, imkanları elinde olan, düşman askerleri karşısında top mermi yağmurunun altında verilen destansı bir mücadelenin hikayesi olduğunu aktararak, "Bu manevi duygularla kazanılan zaferi anmak ve hatırlamak adına bugün burada bir faaliyet gerçekleştirdik. O gün yokluk içerisinde var olma mücadelesi verilmiş vatan için kanlarını dökerek bu ülkeyi bize bırakmışlar. Biz bu ülkenin bedelinin nasıl ödendiğini biliyoruz ve bu emanetin değerinin farkındayız. İnşallah gelecek nesillere de aynı şekilde, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, şehitler için yapılan duaların ardından vatandaşlara ikramlarda bulunmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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