Seydişehir'de Uzun Sap Bağlama Kursu

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM), uzun sap bağlama kursu açtı.



Usta öğretici Mustafa Duran, yaptığı açıklamada, 2 gurup halinde 30 öğrenciyle HEM salonunda kursların başladığını söyledi.



Kurslara katılanların uzun sap bağlama çalmanın bütün inceliklerini öğreneceğini belirten Duran, bağlamaya karşı öğrencilerin büyük ilgisinin olduğunu ifade etti.



Duran, "Kursiyerlere bağlamanın tanımı ve özellikleri, bağlama düzeninde tüm beceriler ve tüm türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitim veriliyor. Bağlama çalma her vatandaşımızı rahatlatır. Kursumuz ağustos sonunda tamamlanacak." dedi.



HEM Müdür Vekili Mehmet Borazan da Seydişehir için eğitimin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Çocuklarımız, öğrencilerimiz bu ülkenin geleceğidir. Onların iyi yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Yoğun bir eğitim ve öğretim dönemi geçiren çocuklarımız, şimdi hobi olarak sanat, kültürel faaliyetlerini geliştirerek çeşitli meslekler öğrenip dinlenme imkanı bulacak. Kurslarımız farklı branşlarda 500 öğrenciyle başladı. Yaz programlarımız çok eğlenceli olacak."