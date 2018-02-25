Seydişehir'de Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Oyunu

Seydişehir'de uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve aileleri bilgilendirmek için "Yarınlara Geç Kalma" isimli tiyatro oyununu sahnelendi.

Seydişehir Eğitim İş Şubesi'nin öncülüğünde Belediye Düğün Salonu'nda, İzmir Derin Tiyatro ekibinin seyirciyle buluşturduğu oyunda, uyuşturucu kullanma yaşının düşmesi ve dağılmış ailelerde bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara dikkat çekildi.

Seydişehir Eğitim İş Şube Başkanı Ertan Özkaynak, 2018 yılının uyuşturucu ile mücadele yılı olduğunu belirterek, farkındalık yaratabilmek amacıyla uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konularında sosyal içerikli çalışma yürüttüklerini söyledi.

Seydişehirlilerin tiyatroya büyük ilgi gösterdiğini aktaran Özkaynak, "Tiyatroyu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Toplumsal bir sorun olan uyuşturucu konusuna ve aile kavramının önemine dikkat çektikleri için oyuncu topluluğuna teşekkür ediyorum." diye konuştu.