Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sırasında şehirlerarası yolcu terminalinde yaptıkları uygulamada Antalya'dan gelen yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler otobüste yolcu olarak bulunan Gülüşan Karapınar'ın (25) üst araması sırasında 90,01 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Uyuşturucu, Seydişehir, Narkotik, Konya, Güncel, Haberler

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