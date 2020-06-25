Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu Seydişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Susuz Mahallesi'nde çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 kişini ev ve araçlarına yaptıkları operasyonda, saksılarda ekili 50 Hint keneviri ele geçirdi.

Ayrıca, şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız av tüfeği bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA