Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu
Seydişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
25.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:46
Seydişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Susuz Mahallesi'nde çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 kişini ev ve araçlarına yaptıkları operasyonda, saksılarda ekili 50 Hint keneviri ele geçirdi.
Ayrıca, şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız av tüfeği bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA