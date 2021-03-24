Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

24.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:14
Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ömer Atabek'in kullandığı 50 FC 710 plakalı ticari araç, Seydişehir-Antalya kara yolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Atabek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinceSeydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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