Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
24.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:14
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ömer Atabek'in kullandığı 50 FC 710 plakalı ticari araç, Seydişehir-Antalya kara yolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Atabek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinceSeydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun