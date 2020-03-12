Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki motosikletten düşen kişi yaralandı.
12.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:06
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki motosikletten düşen kişi yaralandı.
Sofuhane Mahallesi 1502. Sokak'ta, Ahmet K idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet hareket halindeyken, arkasında bulunan Aysel K. beton zemine düştü.
Kazada yaralanan Aysel K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA