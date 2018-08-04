Seydişehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İsmail Bilbey (44) idaresindeki 16 V 0720 plakalı otomobil ile Ali Demirtaş (48) yönetimindeki 35 DCA 20 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 26. kilometresinde çarpıştı. Kazada sürücü Bilbey ile eşi Serap (42), çocukları Bahadır (13) ve Berkay Bilbey (16) ile diğer otomobilde bulunan Emine Demirtaş (47) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.