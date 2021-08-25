Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
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Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taraşçı kavşağında Ramazan Göker'in idaresindeki 07 L 5184 plakalı otomobil ile Mehmet Tosun'un kullandığı 42 AEE 580 plakalı ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Ramazan Göker, Mehmet Tosun ile otomobilde bulunan Fatma Göker yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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