Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir-Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seydişehir-Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeşim Koca ( 24) idaresindeki 06 BCD 200 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan Alper Acar (23) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alper Acar, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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