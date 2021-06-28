Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hanım Mert idaresindeki 42 ZN 117 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi Mal pazarı civarında Nevzat Direk yönetimindeki 06 BDZ 065 plakalı PTT dağıtım aracı ile çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun