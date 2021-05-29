Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında İzzet Yılgın idaresindeki 42 AH 826 plakalı otomobil, temizlik sonrası araca konulan kartonun gaz pedalını sıkıştırması sonucu hareket halinde iken 2 metre yükseklikten alt yola düştü.

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü İzzet Yılgın ile araç içerisinde bulunan Şerife Yılgın yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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