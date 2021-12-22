Seydişehir'de trafik kazası
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Seydişehir Konya kara yolu Bostandere kavşağında yabancı uyruklu Khudr Almustafa (43) yönetimindeki 42 MA 4728 plakalı otomobil ile Bahaddin Ark (78) idaresindeki 42 K 0848 minibüs çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Bahaddin Ark yaralandı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.