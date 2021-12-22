Seydişehir'de trafik kazası - Haberler
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Seydişehir'de trafik kazası

Seydişehir'de trafik kazası
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Seydişehir Konya kara yolu Bostandere kavşağında yabancı uyruklu Khudr Almustafa (43) yönetimindeki 42 MA 4728 plakalı otomobil ile Bahaddin Ark (78) idaresindeki 42 K 0848 minibüs çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Bahaddin Ark yaralandı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Seydişehir'de trafik kazası

Seydişehir'de trafik kazası

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