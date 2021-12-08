Seydişehir'de trafik kazası - Haberler
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Seydişehir'de trafik kazası

Seydişehir'de trafik kazası
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Konya kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Ufuk Atbaş idaresindeki sıvı tarım gübresi taşıyan 07AJF 848 plakalı tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Atbaş yaralandı.

Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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