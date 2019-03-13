Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre F. B idaresindeki 01 BİD 26 plakalı motosiklet Sadiırmak Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp sepetine çarparak durabildi.
Kazada, sürücülerden F.B yaralandı. Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA